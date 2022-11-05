Киев-Баскет вырвал победу в матче с Днепром броском на последней секунде игры

Киев-Баскет на последней секунде вырвал победу у Днепра в первом матче второго игрового бабла Суперлиги — 83:81.

Днепр активнее начал поединок, на время получив перевес +12 очков. Киевляне выровняли игру и сумели уйти на большой перерыв с минимальным преимуществом.

Равное противостояние продолжилось во второй половине и переросло в настоящую драму в концовке. Киев-Баскет отыграл отставание 7 очков за последние полторы минуты. А в заключительной атаке Вадим Заплотинский успел за секунду до сирены совершить победный бросок.

Команда Валерия Холопова выиграла четвертый матч из четырех в новом сезоне и лидирует в Суперлиге. В следующем поединке Киев-Баскет сыграет в дерби с Будивельником.

Днепр потерпел третье поражение. В следующем матче подопечные Владимира Коваля сыграют с Черкасскими Мавпами.

Суперлига. Второй бабл. Первый тур

Днепр — Киев-Баскет — 81:83 (23:17, 19:26, 19:21, 20:19)

Днепр: Загреба 19 + 10 подборов, Закурдаев 18 + 8 передач + 5 подборов, Сорочан 16 + 4 передачи, Джерихов 8 + 7 подборов + 4 передачи + 4 перехвата, Тимофеенко 7 + 5 подборов + 4 передачи, Тарасенко 7, Бачурин 6

Киев-Баскет: Мусиенко 19 + 8 подборов + 7 передач + 3 перехвата, Заплотинский 18 + 12 подборов + 4 передачи + 3 блок-шота, Дубоненко 12 + 5 подборов, Кисильчук 11, Новиков 11, Базилев 8, Юрченко 4 + 4 подбора