Будивельник в дерби нанес Киев-Баскету первое поражение в сезоне

Будивельник одержал уверенную победу в дерби с Киев-Баскетом в Суперлиге — 83:69.

Первая четверть прошла в равной борьбе, а дальше начались «качели». Сперва Будивельник вырвался вперед на 9 очков, но Киев-Баскет сумел выровнять игру и уйти на большой перерыв с преимуществом в 3 очка.

Третья четверть прошла целиком под диктовку Будивельника, который создал себе перевес в 8 очков, и уверенно держал его до конца. Киев-Баскет во второй раз отыграться уже не сумел.

Защитник Будивельника Александр Кольченко набрал 21 очко в матче, форвард Максим Никитин записал на свой счет дабл-дабл — 17 очков и 10 подборов. В составе Киев-Баскета самыми результативным стал Назарий Кисильчук (17 очков).

Будивельник продолжает лидировать в Суперлиге, выиграв четыре матча из четырех. Киев-Баскет потерпел первое поражение в сезоне.

Суперлига

Будивельник — Киев-Баскет — 83:69 (17:14, 20:26, 21:12, 25:17)