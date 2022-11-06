Днепр добыл первую победу в сезоне, обыграв Черкасские Мавпы

Днепр обыграл в очередном туре баскетбольной Суперлиги Черкасские Мавпы – 91:61.

Встреча состоялась в рамках киевского бабла. Клуб из Черкасс только в первой половине стартовой десятиминутки сделали намек на борьбу, но на дистанции Днепр оказался сильнее. Команда Владимира Коваля уже в начале второй четверти имела двузначное преимущество, которое только увеличивала в течение игры.

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Лучшим игроком матча стал форвард Днепра Александр Тарасенко, который, выйдя со скамьи, набрал 17 очков, собрал 19 подборов, сделал 4 передачи и блок-шот.

Для Днепра это первая победа в сезоне, Мавпы продолжили свою безвыигрышную серию до 5 матчей. Днепр занимает в турнирной таблице 6-е место, клуб из Черкасс — 8-й.

Баскетбол. Суперлига.

Днепр — Черкасские Мавпы – 91:61 (20:14, 25:15, 18:12, 28:21)

Днепр: Тимофеенко (13), Сорочан (12 + 8 подборов + 3 передачи), Загреба (10), Закурдаев (4 + 4 подбора + 4 передачи + 2 блок-шота), Джерихов (0) — старт, Бондарчук (19), Тарасенко (17 + 19 подборов + 4 передачи), Бачурин (4 + 5 передач), Мартынов (2)

Черкасские Мавпы: Скира (21+6 подборов + 3 блок-шота), Пошабля (9+6 подборов – 4 потери), Руслов (6), Назаренко (5), Лакомов (2) — старт, Плясов (14+5 подборов), Кузнецов (0+3 передачи)