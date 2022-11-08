БИПА добыла третью победу в Суперлиге, обыграв Старый Луцк-Университет

Одесская БИПА добыла очередную победу в Суперлиге 2022/23, обыграв Старый Луцк-Университет — 86:71.

Ключевыми в матче стали последние минуты первой половины игры, когда одесситы совершили рывок 8:1 с баззером Рябчука. А третья четверть началась с очередного преимущество БИПы в восемь очков, которое в итоге и привело к победе.

Одесский клуб с тремя победами в трех матчах идет на втором месте. Лучане занимают четвертую позицию в турнирной таблице.

Завтра, 9 ноября, команда Вадима Пудзырея встретится с Запорожьем. Старый Луцк, в свою очередь, сразится с Прикарпатье-Говерла.

Суперлига

Старый Луцк-Университет — БИПА — 71:86 (18:17, 24:34, 11:21. 18:14)

Старый Луцк-Университет: Швагринский (19), Дейна (10 + 9 подборов), Рудаков (9), Коцко (7), Марков (7), А. Коровяков (7), Горковенко (4), Прозапас (3), Панфилов (3), Е. Коровяков (2)

БИПА: Ткаченко (20), Рябчук (18), Кадыгроб (14), Шашков (12), Кабацюра (11), Унгурян (4), Товкач (3), Малиновский (2), Конев (2)