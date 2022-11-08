Прикарпатье-Говерла добыл первую победу в Суперлиге

БК Прикарпатье-Говерла обыграл Запорожье в очередном туре Суперлиги 2022/23.

Ивано-франковский клуб в первой половине встречи реализовал семь из 10 трехочковых бросков. Команда Кирилла Викторова немного сократила разницу в третьей четверти (18:9), однако заключительная 10-минутка осталась за Прикарпатье-Говерла — 23:6.

Для команды Евгения Мурзина это первая победа в текущем сезоне. Запорожье идет на седьмом месте в турнирной таблице.

В следующем матче Прикарпатье-Говерла 9 ноября сыграет против Старого Луцка. Запорожье в этот же день сразится с БИПА (Одесса).

Суперлига

Запорожье — Прикарпатье-Говерла — 55:83 (14:21, 17:30, 18:9, 6:23)

Запорожье: Морозов (15 + 8 подборов), Сорочан (13+8 подборов), Тельчаров (9 + 6 передач), Хрисостомиди (6), Головатчик (5), Буц (4), Покоенко (3)

Прикарпатье-Говерла: Старцев (16 + 7 подборов + 7 передач), Водолазский (14), Аврахов (11), Дроздов (11), Чугунов (11), Тимофийчук (9), Лонюк (8), Гаврилов (3)