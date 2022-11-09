БИПА уверенно обыграла Запорожье в Суперлиге

БИПА обыграла Запорожье в очередном туре Суперлиги — 89:60.

Одесский клуб забрал все четыре четверти в матче. Лучшим игроком матча стал Александр Рябчук, который к 15 очкам добавил четыре подбора, четыре ассиста и четыре перехвата.

Для БИПЫ это победа стала 4-й кряду в сезоне. Запорожье после пяти матчей идет на седьмом месте.

В следующем туре одесситы сыграют с Киев-Баскетом 21 ноября. Запорожье двумя дня позже сразится с другим столичным клубом — Будивельником.

Суперлига

Запорожье — БИПА — 60:89 (19:25, 11:14, 11:21, 19:29)

Запорожье: Буц (12 + 11 подборов), Морозов (14), Хрисостомиди (11), Тельчаров (7), Сорочан (6), Покоенко (6), Головатчик (4)

БИПА: Конев (16), Рябчук (15), Унгурян (14 + 8 передач), Товкач (12), Шашков (11), Кадыгроб (8), Малиновский (4), Горячий (3), Устименко (2), Ткаченко (2), Свирский (2)