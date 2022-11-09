Прикарпатье-Говерла обыграла Старый Луцк в очередном туре Суперлиги

Старый Луцк уступил Прикарпатью-Говерле в очередном туре украинской Суперлиги по баскетболу.

На перерыв команды ушли с преимуществом Прикарпатья-Говерлы в семь очков. После паузы Старый Луцк сумел сравнять счет, однако до конца встречи подопечные Евгения Мурзина успешно развили преимущество на паркете — 79:60.

В составе хозяев самым результативным игроком стал Владимир Коцко, на счету которого 21 очко. У гостей солировали Артем Водолазский (22 очка) и Сергей Старцев (21 очков).

В следующем туре Старый Луцк сыграет с Галичиной 15 ноября. Команда из Львова днем позже проведет также встречу с Прикарпатье-Говерлой.

Суперлига

Старый Луцк — Прикарпатье-Говерла — 60:79 (22:16, 10:23, 16:17, 12:23)

Старый Луцк-Университет: Коцко (21), Панфилов (11), Швагринский (10), Дейна (8), Прозапас (6), Рудаков (2), Бедлинский (2)

Прикарпатье-Говерла: Водолазский (22 + 9 подборов), Старцев (21 + 7 передач), Лесик (9), Чугунов (8), Тимофейчук (6), Ожегов (4), Лонюк (4), Аврахов (3), Дроздов (2)