Радулович продолжит работать во главе женской сборной Украины по баскетболу

Главным тренером женской сборной Украины по баскетболу останется черногорский коуч Срджан Радулович.

Федерация баскетбола Украины пролонгировала соглашение с наставником. В тренерский штаб Радуловича войдут Евгений Мурзин, Инна Кочубей и Владимир Кучеренко.

В ноябре сине-желтые проведут две выездных игры в рамках отбора на Евробаскет-2023. 24 ноября Украина сыграет в Вильнюсе с Литвой, а спустя три дня подопечные Радуновича сразятся с Францией в Роанне.

После двух матчей Украина лидирует в своей группе. На Евробаскет-2023 выйдут победители всех отборочных групп, а также четыре лучших сборных, которые займут вторые места в отборочном цикле.