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Баскетбол

Радулович продолжит работать во главе женской сборной Украины по баскетболу

Срджан Радулович, fbu.ua

Главным тренером женской сборной Украины по баскетболу останется черногорский коуч Срджан Радулович.

Федерация баскетбола Украины пролонгировала соглашение с наставником. В тренерский штаб Радуловича войдут Евгений Мурзин, Инна Кочубей и Владимир Кучеренко.

В ноябре сине-желтые проведут две выездных игры в рамках отбора на Евробаскет-2023. 24 ноября Украина сыграет в Вильнюсе с Литвой, а спустя три дня подопечные Радуновича сразятся с Францией в Роанне.

После двух матчей Украина лидирует в своей группе. На Евробаскет-2023 выйдут победители всех отборочных групп, а также четыре лучших сборных, которые займут вторые места в отборочном цикле.

Источник: sportarena.com

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