Центровой Будивельника Никитин — MVP второго игрового бабла в Суперлиге

Центровой Будивельника Максим Никитин признан MVP второго игрового бабла украинской Суперлиги.

В двух поединках игровой недели Никитин записал на свой счет дабл-дабл. В дерби с Киев-Баскетом центровой набрал 17 очков, а в матче с Черкасскими Мавпами — 20, оба раза совершая по 10 подборов.

Символическая сборная второго игрового тура:

Александр Рябчук , БИПА (2 матча, 2 победы) — 16,5 очка, 4 перехвата, 3,5 подбора, 2,5 передачи (РЭ 21.0);

, БИПА (2 матча, 2 победы) — 16,5 очка, 4 перехвата, 3,5 подбора, 2,5 передачи (РЭ 21.0); Сергей Старцев , Говерла (2 матча, 2 победы) — 18,5 очка, 7 передач, 6 подборов (РЭ 22.0);

, Говерла (2 матча, 2 победы) — 18,5 очка, 7 передач, 6 подборов (РЭ 22.0); Александр Тарасенко , Днепр (2 матча, 1 победа) — 12,0 очка, 10 подборов, 3 передачи (РЭ 19.0);

, Днепр (2 матча, 1 победа) — 12,0 очка, 10 подборов, 3 передачи (РЭ 19.0); Вадим Заплотинский , Киев-Баскет (2 матча, 1 победа) — 13,5 очка, 10,5 подбора, 3,5 передачи, 3,5 блок-шота (РЕ 23.5);

, Киев-Баскет (2 матча, 1 победа) — 13,5 очка, 10,5 подбора, 3,5 передачи, 3,5 блок-шота (РЕ 23.5); Максим Никитин, Будивельник (2 матча, 2 победы) — 18,5 очка, 10 подборов, 2 блок-шота (РЕ 26.5).

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Напомним, MVP стартовых баблов признали Вадима Заплотинского. Форвард Киев-Баскета в среднем проводил 23,3 минуты за матч, реализовывая 66% бросков с игры.

В Суперлиге лидируют Будивельник и БИПА, которые одержали четыре победы, не потерпев ни одного поражения. Поединки следующего игрового бабла запланированы на 15-16 ноября.