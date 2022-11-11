Украина уверенно обыграла Нидерланды в квалификации баскетбольного ЧМ-2023

Сборная Украины на выезде уверенно обыграла Нидерланды в отборочном матче на чемпионат мира-2023 — 96:77.

Подопечные Айнарса Багатскиса вели в счете в течение всего матча. На большой перерыв команды ушли с перевесом 24 очка в пользу украинцев.

В дальнейшем сине-желтые сбавили обороты и спокойно довели матч до победы. Всего четыре очка команда Багатскиса не добрала до сотни.

Самым результативным игроком в матче стал Илья Сидоров. Защитник набрал 25 очков, из них 21 успел оформить еще до большого перерыва.

В предыдущем поединке украинцы в овертайме уступили Исландии. Именно островитяне станут следующими соперниками команды Багатскиса 14 ноября.

Украина занимает четвертое место в группе L. В следующий раунд отбора к ЧМ-2023 пройдут три команды.

Чемпионат мира-2023. Квалификация. Група L

Нидерланды — Украина 77:96 (21:28, 14:31, 21:19, 21:18)

Украина: Сидоров 25 + 5 передач, Ткаченко 10 + 4 подбора, Липовый 9 + 3 подбора, Герун 8 + 6 подборов + 3 передачи, Войналович 4 + 3 подбора + 3 передачи, Кравцов 14 + 6 подборов, Бобров 6 + 6 подборов, Крутоус 5, Лукашов 5+9 передач, Тыртышник 2, Ковалев 2, Павлов 1