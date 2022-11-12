Багатскис: Мы играем для людей, которые воюют за Украину

Главный тренер баскетбольной сборной Украины Айнарс Багатскис прокомментировал победу над Нидерландами в матче второго раунда квалификации чемпионата мира-2023.

«Как вы знаете, если сравнивать чемпионат Европы или предыдущие матчи отбора на ЧМ-2023, у нас изменился состав, у нас было много новых игроков, некоторые из которых были в последний момент не включены в финальную заявку на Евробаскет. Последние четыре дня мы не столько говорили о подготовке, сколько строили баскетбол на основе того, что наигрывали в защите или атаке.

Куда важнее была атмосфера в команде, энергия, агрессивность. Вероятно, это была основная причина нашего неплохого начала игры. Важно, что в первой четверти мы попали все открытые броски».

«Обычно более важен сегодняшний день, сегодняшняя игра. То, что будет через три дня – будет через три дня. Мы уступили Исландии на выезде. Тогда у нас было много потерь, незабитых свободных бросков. 50% успеха в баскетболе – это твои решения. И в этой игре у нас были ужасные решения. Мы забудем ту игру и сфокусируемся на втором матче. Мы сыграем на знакомой нам арене в Риге, которая стала для нас вторым домом».

Украина уверенно обыграла Нидерланды (96:77) и вышла на четвертое место группы L. Напомним, в следующий раунд отбора к ЧМ-2023 пройдут три команды.

Свой очередной поединок команда Багатскиса проведет 14 ноября в Риге со сборной Исландии, занимающей третье место в группе. В предыдущем поединке украинцы в овертайме уступили исландцам.