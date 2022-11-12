Сборная Австралии отказалась лететь в Иран на матч квалификации баскетбольного ЧМ-2023

Сборная Австралии отказалась лететь в Иран на матч квалификации баскетбольного чемпионата мира-2023.

Австралийская баскетбольная федерация проинформировала ФИБА, что опасаются за безопасность игроков, учитывая протесты в стране и аресты иностранцев. Австралийцы заявили, что приняли такое решение несколько дней назад вне зависимости от того, повлияло ли бы оно на результат команды в квалификации.

Сборная Австралии в последнем матче разгромила Казахстан (90:57) и досрочно забронировала выход на чемпионат мира, победив во всех девяти сыгранных поединках. Австралийцам, помимо матча с Ираном, предстоит сыграть еще поединки с Бахрейном и Казахстаном, которые не повлияют на их участие в финальном турнире.

Напомним, иранские спортсмены и активисты направили в ФИФА запрос о приостановлении членства Федерации футбола Ирана. Спортсмены и болельщики требуют запретить Ирану участвовать в футбольном чемпионате мира-2022 в Катаре.