Сидоров: Главная победа для нашей страны сегодня, что мы вернули Херсон

Защитник сборной Украины Илья Сидоров прокомментировал победу над Нидерландами (96:77) в квалификации чемпионата мира-2023.

«В первую очередь я хочу поблагодарить всех людей, которые смотрели нас в Украине, болеют за нас, даже учитывая, что у нас нет больших шансов. Но мы не можем играть не на 100%, когда люди там сражаются на войне и делают невероятные вещи. Это первое, о чем мы говорим в раздевалке. Баскетбол важный, но мы в такой момент для нашей страны не можем не выкладываться на максимум.

Еще раз спасибо всем людям в Украине, мы очень переживаем за вас, мы вас любим. Спасибо, что делаете, слава ВСУ, слава Украине.

Очень приятно, что было много наших болельщиков на игре. Когда ты выходишь на улицу и видишь много флагов Украины на игре, ты понимаешь, что вы здесь не как туристы, потому, как я уже говорил, мы боремся на площадке, стараемся показать свой максимум».

Сидоров стал самым результативным игроком матча с Нидерландами. Защитник набрал 25 очков и совершил пять передач.

Украина занимает четвертое место в группе L. В следующем матче команда Айнарса Багатскиса сыграет с Исландией 14 ноября.