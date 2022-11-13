Бобров: Нам нужно выигрывать каждый матч, а уже потом, если повезет, у нас будут шансы сыграть на чемпионате мира

Форвард баскетбольной сборной Украины Вячеслав Бобров прокомментировал победу над командой Нидерландов в отборе на ЧМ-2023 и поделился ожиданиями от встречи с Исландией.

«Состав сборной ощутимо изменился по сравнению с Евробаскетом, но взаимопонимание никуда не делось. У нас было время подготовиться к матчу, к тому же все ребята раньше бывали в составе сборной. Все знают, как работать с Айнарсом Багатскисом, потому никаких больших ощутимых изменений в рабочем процессе не было. Молодые игроки должны приезжать в сборную, играть и получать опыт».

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«В первом матче они забили много открытых трехочковых, были агрессивны, хорошо играли пик-н-ролл, а их лидер Эльвар Фридрикссон забил нам 27 очков. Нам нужно закрыть этого игрока, для этого у нас есть Ваня Ткаченко, Павел Крутоус, которые могут лично против него сыграть. Плюс у исландцев есть бигмены, которых тоже нужно останавливать. Нам важно контролировать подбор, бежать вперед. Если мы бежим и находим свободные броски, думаю, у нас есть шансы победить Исландию. Исландцы, это, конечно, не конфета: они будут навязывать свою игру, тоже будут пытаться бежать».

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Сборная Украины на выезде уверенно обыграла Нидерланды в отборочном матче на ЧМ-2023 — 96:77. Украина занимает четвертое место в группе L. В следующий раунд отбора к ЧМ-2023 пройдут три команды.

Следующими соперниками команды Багатскиса станет сборная Исландии. Матч состоится 14 ноября.