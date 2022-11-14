Багатскис: Изменили нашу игру в защите и закрыли лидера исландцев

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис прокомментировал победу над Исландией в матче отбора к баскетбольному чемпионату мира-2023.

«Относительно игры – это было непросто, потому что Исландия играет довольно нетипичный баскетбол для Европы. У них один настоящий «большой» и каждым действием за пределами «краски» они задействуют «краску».

Поэтому нужно было хорошо сыграть в нападении, принимать правильные решения, искать хорошие броски, без фальшивых подборов, перехватов, возвращаться в защиту. Ведь игра в транзициях лучшее, что они умеют. Все защитники не очень хорошие шутеры, но они бросают, когда видят корзину».

«Я рад за команду, благодарен всем игрокам. Желаю скорейшей свободы Европе и Украине».

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Сборная Украины обыграла Исландию в квалификации чемпионата мира-2023 (79:72). Украинцы остались на четвертом месте, но теперь отстают от Исландии, которая идет третьей, на одно очко. Напомним, в следующий раунд отбора к ЧМ-2023 пройдут три команды.

Следующий поединок квалификации состоится в феврале. Сборная Украины на выезде сыграет с Италией. В августе подопечные Багатскиса уступили аппенинцам в отборе ЧМ-2023. Позднее сине-желтые сумели обыграть Италию уже в рамках Евробаскета-2022.