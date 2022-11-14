Герун: Мы проанализируем нашу первую игру с Исландией, сделаем выводы и сыграем лучше, чем в предыдущей встрече

Центровой сборной Украины Владимир Герун прокомментировал предстоящий матч отбора на чемпионат мира-2023 против Исландии.

«Да, есть игроки, которые не выступали за сборную летом, но все они играли за сборную раньше, были на сборах. Мы все друг друга хорошо знаем, знаем, как кто играет, и нам не нужно много времени, чтобы сыграться».

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Напомним, в августе сборная Украины по баскетболу проиграла в овертайме Исландии в отборе на ЧМ-2023.

В предыдущем матче отбора на ЧМ-2023 сборная Украины на выезде уверенно обыграла Нидерланды — 96:77. Украина занимает четвертое место в группе L. В следующий раунд отбора к ЧМ-2023 пройдут три команды.

Следующими соперниками команды Багатскиса станет сборная Исландии. Матч состоится 14 ноября в Риге. Начало — в 16:00