Украина обыграла Исландию в квалификации баскетбольного чемпионата мира-2023

Сборная Украины обыграла Исландию в квалификации чемпионата мира-2023 — 79:72.

Сине-желтые тяжело входили в поединок, гости выиграли первую четверть и долгое время лидировали во второй. Подопечные Айнарса Багатскиса сумели выровнять игру и на большой перерыв ушли с перевесом +2.

Напряженная борьба с «качелями» в обе стороны продолжилась далее. Исход поединка решился в самом конце — украинцы лучше провели заключительные минуты матча и вырвали победу.

Сборная Украины одержала третью победу в группе L. Украинцы остались на четвертом месте, но теперь отстают от Исландии, которая идет третьей, на одно очко. Напомним, в следующий раунд отбора к ЧМ-2023 пройдут три команды.

Следующий поединок квалификации состоится в феврали. Сборная Украины на выезде сыграет с Италией. В августе подопечные Багатскиса уступили аппенинцам в отборе ЧМ-2023. Позднее сине-желтые сумели обыграть Италию уже в рамках Евробаскета-2022.

Чемпионат мира-2023. Квалификация. Група L

Украина — Исландия — 79:72 (14:18, 21:15, 16:20, 28:19)