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Баскетбол

Матч Политехники-Галичины и Старого Луцка в Суперлиге перенесен

fbu.ua

Матч украинской Суперлиги между Политехникой-Галичиной и Старым Луцком перенесен.

Игра должна была состояться сегодня, 15 ноября. Однако из-за масштабного ракетного обстрела большинства украинских областей пострадали объекты критической инфраструктуры. В частности, Львов, где должна была состояться игра, остался без электроэнергии.

Таким образом, руководство Суперлиги приняло решение о переносе поединка. Новую дату и время проведения противостояния объявят позднее.

Для Политехники-Галичины сегодняшний матч должен был стать дебютным в сезоне. Старый Луцк в пяти играх добыл две победы и занимает 5-е место.

Источник: sportarena.com

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