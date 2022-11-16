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Баскетбол

Говерла обыграла Прикарпатье-Галичину в Суперлиге

fbu.ua

БК Говерла добыл победу над Прикарпатье-Галичиной в рамках очередного тура Суперлиги — 82:73.

Клубы провели интересный матч — две четверти остались за гостями, две за хозяевами. Однако переломным моментом в игре стала вторая 10-минутка, в ходе которой Говерла разгромила оппонентов со счетом 28:9.

Для Галичины это был стартовый матч в текущем сезоне. Изначально львовяне должны были стартовать матчем со Старым Луцком, однако встречу перенесли из-за массированного ракетного обстрела Украины.

В следующем туре Галичина 23 ноября сыграет с Днепром. Говерла двумя днями ранее сразится с Черкасскими Мавпами.

  • Суперлига

Прикарпатье-Галичина — БК Говерла — 73:82 (17:19, 9:28, 24:17, 23:18)

Источник: sportarena.com

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