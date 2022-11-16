Крутоус: Шансы на выход на чемпионат мира-2023 есть, но они минимальные

Форвард баскетбольной сборной Украины Павел Крутоус поделился впечатлениями от второго матча с Исландией в квалификации чемпионата мира-2023.

«У нас был невысокий процент реализации бросков с игры, из-за чего мы не могли переломить игру – она была равной. Но я и Саша Липовый в конце игры попали свои трёхочковые, сделали разницу. Мы немного более агрессивно сыграли в защите и это было основной причиной нашего рывка».

Исландия — команда, с которой нам тяжело играть. Они бегут, играют хаотично. В Исландии мы не могли почувствовать свою игру, было много поспешных бросков, а они тогда забили пять трехочковых подряд. В Риге мы были более фартовыми в конце игры и выиграли ее.

Очень важны были матчи против Испании и Исландии, которые мы проиграли. Это были самые важные матчи во всех окнах. Мы знаем, что шанс есть, но он минимален. Будем настраиваться на максимум. У нас есть что доказывать самим себе, всей Украине. Надо не сдаваться ни в коем случае и просто выигрывать каждую игру, чтобы было хорошее настроение. Возможно, это будет какая-то поддержка нашим ВСУ, ведь знаю, что многие ребята там следят за баскетболом, футболом и другим спортом. Поэтому, в частности, все это мы делаем для них».

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Сборная Украины обыграла Исландию в квалификации чемпионата мира-2023 (79:72). Украинцы остались на четвертом месте, но теперь отстают от исландцев, которые идут третьими, на одно очко. Напомним, в следующий раунд отбора к ЧМ-2023 пройдут три команды.

Следующий поединок квалификации состоится в феврале. Сборная Украины на выезде сыграет с Италией. В августе подопечные Багатскиса уступили аппенинцам в отборе ЧМ-2023. Позднее сине-желтые сумели обыграть Италию уже в рамках Евробаскета-2022.