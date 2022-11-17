Багатскис: Самым главным в этом окне были именно победы. То, что было задумано, сработало на 100%

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис прокомментировал победы в двух матчах отбора на чемпионат мира-2023 против Нидерландов и Исландии.

«Ничего нового не скажу, но баскетбол начинается с болл-хендлеров. Мы потеряли Санона и Ковляра из-за травм, Зотов не залечил свою травму. Я боялся что, может что-то случиться с Сидоровым и Лукашовым, ведь мы остались с двумя маленькими. Именно поэтому мы пригласили Тыртышника, ему благодарность — он реально помог команде».

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«Важен и фактор тренированности: если у игрока нет регулярной игровой практики и его ноги не привыкли к соответствующим нагрузкам, то главное было не перегрузить команду за эти четыре тренировки. Некоторые игроки говорили, что тренировок было многовато, но, мне кажется, это были курортные тренировки. Мы хотели восстановить взаимопонимание, выбрать, что играем в конкретных играх, вспомнить старое и добавить новое. И то, что было задумано, сработало на 100%».

В ноябре сборная Украины обыграла Нидерланды и Исландию в квалификации чемпионата мира-2023. Украинцы остались на четвертом месте и отстают от Исландии, которая идет третьей, на одно очко. Напомним, в следующий раунд отбора к ЧМ-2023 пройдут три команды.

Следующий поединок квалификации состоится в феврале. Сборная Украины на выезде сыграет с Италией.