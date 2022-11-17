Украинский Будивельник добыл первую победу в Балканской лиге (BIBL). В матче 3-го тура киевская команда разгромила Башкими из Косово.

Будивельник сделал весомую заявку на победу, выиграв первую четверть с разницей в 14 очков — 27:13. Во второй 10-минутке украинский клуб увеличил преимущество до 27 очков — 52:25.

После большого перерыва Будивельник спокойно довел встречу до разгромной победы — 89:62.

Напомним, что Будивельник стартовал в Балканской лиге с поражения от клуба Пея (71:81). Следующий матч в рамках BIBL киевляне проведут 7 декабря против черногорского Милениума.

Баскетбол. Балканская лига. 3-й тур

Башкими (Косово) — Будивельник (Украина) — 62:89 (13:27, 12:25, 18:21, 19:16)