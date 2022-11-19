Будивельник подписал литовского защитника Василяускаса

Будивельник объявил о подписании опытного разыгрывающего Шарунаса Василяускаса.

33-летний литовец — воспитанник Жальгириса. На профессиональном уровне игрок выступал в клубах Литвы, Турции, Польши и Испании. Последним местом работы игрока стал румынский Волунтари.

С 2014 года Василяускас привлекается к матчам национальной сборной Литвы. В этом же году на чемпионате мира защитник в составе литовской команды занял четвертое место.

Будивельник выступает в Кубке Европы ФИБА, а также Суперлиге, Балканской лиге и Северной Европейской баскетбольной лиге.