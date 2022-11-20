Политехника-Галичина одержала первую победу в Суперлиге, обыграв Старый Луцк

Львовская Политехника-Галичина одержала первую победу в баскетбольной Суперлиге, обыграв на домашнем паркете Старый Луцк – 65:59.

Эта игра должна была состояться еще во вторник, но была перенесена из-за ракетных обстрелов и отсутствия электроэнергии во Львове.

Хозяева лучше начали матч, но Старый Луцк быстро перестроился, предложил хозяевам высокий прессинг, что позволило выровнять игру. Фактически, на площадке начались качели — ни одна из команд так и не оторвалась больше, чем на 6 очков, а за 2 минуты до конца счет был равным 57:57.

Победу Политехнике-Галичине принесла лучше проведенная концовка матча, в которой пять очков набрал экс-игрок лучан Эдуард Федчук.

Следующий соперник команд — Днепр. Матч против днепрян Политехника-Галичина сыграет 23 ноября, а Старый Луцк встретится с ними на следующий день.

Суперлига

Политехника-Галичина – Старый Луцк – 65:59 (17:13, 17:17, 13:18, 18:11)

Политехника-Галичина: Горобченко (14), Тищенко (14), Полуляк (11), Бережный (7), Федчук (7), Кич (6)

Старый Луцк: Панфилов (13), Швагринский (13), Коцко (10), Рудаков (10), Дейна (6).