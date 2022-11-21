Будивельник расторг контракт с разыгрывающим Барбером

Будивельник расстался с разыгрывающим Энтони Барбером. Киевский клуб и американец согласовали условия досрочного расторжения контракта.

Барбер стал игроком киевлян в августе. В Кубке Европы ФИБА Энтони отыграл за Будивельник 3 матча, и в среднем набирал 8,0 очка + 4,0 передачи + 2,3 подбора за 25,9 минуты.

Ранее Будивельник объявил о подписании разыгрывающего Шарунаса Василяускаса. 33-летний литовец с 2014 года привлекается к играм национальной сборной.

Будивельник выступает в Кубке Европы ФИБА, а также Суперлиге, Балканской лиге и Северной Европейской баскетбольной лиге.