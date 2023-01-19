Стал известен состав сборной Украины на игры против Финляндии и Литвы

Женская сборная Украины в феврале проведет заключительные игры отбора Евробаскета-2023. Команда Срджана Радуловича в Риге 9 февраля сыграет против команды Финляндии, а 12 февраля также в столице Латвии проведет матч против сборной Литвы.

Тренерский штаб команды назвал состав сборной на эти игры:

Дарья Дубнюк (Бамбибре, Испания)

Ольга Алексейчик (Франковск-Прикарпатье, Украина)

Виктория Балабан (Нептунас, Литва)

Вита Горобец (Тигру Муреш, Румыния)

Ульяна Дацько (Нептунас, Литва)

Алина Ягупова (Фенербахче, Турция)

Ольга Мазниченко (Орли Баскет, Франция)

Юлия Мусиенко (Ланды, Франция)

Татьяна Юркевичус (Люблин, Польша)

Кристина Филевич (Франковск-Прикарпатье, Украина)

Татьяна Гаврильчик (Сокол, Чехия)

Мириам Уро-Нилле (Кастор Брейн, Бельгия)