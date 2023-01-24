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Баскетбол

Суперлига. Будивельник в третий раз в сезоне победил Днепр

Будивельник — Днепр. Фото — fbu.ua

Будивельник в Киеве победил Днепр в рамках очередного бабла регулярного чемпионата украинской Суперлиги.

Столичная команда добыла комфортное преимущество в первой половине матча — 47:33. После большого перерыва Будивельник уверенно довел встречу до победы — 76:65.

Самым результативным игроком в составе Будивельника стал Владимир Конев — 22 очка. Также 22 очка набрал игрок Днепра Сергей Загреба.

Будивельник добыл 16-ю победу в Суперлиге и продолжает идти в национальном первенстве без поражений. Днепр потерпел шестое поражение в чемпионате и занимает четвертую позицию в турнирной таблице.

25 января Днепр сыграет с Запорожьем, а Будивельник встретится с запорожской командой 26 января.

  • Баскетбол. Суперлига

Будивельник — Днепр — 76:65 (21:17, 26:16, 12:12, 17:20)

Будивельник: Конев (22 + 5 подборов), Кольченко (13), Никитин (12), Буренко (9 + 8 подборов), Хохоник (8 + 5 передач), Сандул (4 + 16 подборов + 7 передач), Кабанов (3), Сафонов (3 + 4 потери), Приймак (2),

Днепр: Загреба (22 + 7 подборов), Тимофеенко (14 + 8 подборов + 5 передач), Закурдаев (8), Тарасенко (8), Сорочан (4), Колдомасов (4), Бондарчук (3), Вильховецкий (2)

Источник: sportarena.com

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