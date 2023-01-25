Суперлига. Днепр добыл уверенную победу над Запорожьем

Днепр в очередном туре регулярного чемпионата Суперлиги разгромил на выезде Запорожье — 93:64.

За гостями остались три из четырех четвертей поединка. Отметим вторую 10-минутку — в ходе этого отрезка встречи Днепр добыл победу над Запорожьем со счетом 24:2.

Лучшими у Днепра в этом матче стали удачно вошедший в игру со скамьи Александр Тарасенко, а также представители стартовой пятерки — Станислав Тимофеенко и Сергей Загреба.

Днепр одержал свою 11-ю победу в 17 матчах чемпионата, а Запорожье проиграл 15-й матч и остается на последнем месте, имея в активе только две победы.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Запорожье — Днепр — 64:93 (17:24, 2:24, 20:19, 25:26)

Запорожье: Быков (20 + 7 потерь), Буц (15+11 подборов + 4 перехвата + 4 потери), Морозов (13+4 подбора), Климанов (6+4 подбора), Бер (5), Тельчаров (5+8 передач + 5 потерь)

Днепр: Тарасенко (21 + 7 подборов + 3 передачи), Тимофеенко (16 + 4 подбора), Сорочан (14 + 5 подборов), Загреба (13 + 7 передач + 3 перехвата + 2 блок-шота), Бондарчук (13), Закурдаев (7), Колдомасов (5)