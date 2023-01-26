Киев-Баскет подписал американского защитника Кингсби

Киев-Баскет объявил о подписании американского защитника Дани Кингсби.

В последние три сезона 24-летний Кингсби выступал на университетском уровне NCAA, защищая цвета Брэдли и Гремблинга. В последнем сезоне за Грэмблин защитник провел 16 поединков, в которых в среднем за игру набирал 8,5 очков, а также делал 2,1 подбора и 1,4 ассиста.

Отметим, что Киев-Баскет для Кингсби станет первым заокеанским опытом и первым профессиональным клубом в карьере баскетболиста. Новичок уже присоединился к команде в Луцке и дебютирует завтра, 27 января, в рамках первого матча бабла против Политехники.

Киев-Баскет после 15 матчей регулярного чемпионата Суперлиги занимает третье место в турнирной таблице.