Суперлига. Будивельник продлил победную серию, разгромив Запорожье

Будивельник в рамках очередного тура регулярного чемпионата Суперлиги разгромил Запорожье — 107:68.

Команда Дмитрия Забирченко в очередной раз продемонстрировала результативную игру, набрав 54 очка еще за первую половину встречи и второй раз в сезоне «пробив сотню» именно против Запорожья.

Будивельник третий раз в сезоне победил Запорожье, продолжил свою победную серию в Суперлиге до 17 матчей. Запорожский клуб потерпел 16 поражений в 18 матчах и остается на последнем месте в турнирной таблице.

Свой следующий матч в регулярном чемпионате киевляне сыграют 10 февраля против Черкасских Мавп, а Запорожье в этот же день будет противостоять Старому Луцку.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Будивельник — Запорожье 107:68 (30:14, 24:19, 24:17, 29:18)

Будивельник: Конев (18 + 6 передач + 3 перехвата), Кабанов (15), Сандул (12 + 14 подборов), Никитин (12 — 3 потери), Хохоник (12), Зайцев (12 + 3 перехвата), Кольченко (11+4 передачи), Буренко (5 + 6 передач + 3 перехвата — 3 потери), Хижняк (5 – 3 потери), Сафонов (3+6 передач – 3 потери), Рахметов (2)

Запорожье: Буц (23+6 подборов), Покоенко (10), Быков (10+4 передачи – 6 потерь), Тельчаров (8+7 передач – 7 потерь), Климанов (7), Леднев (4), Морозов (4+7 подборов + 2 блок-шота), Дмитренко (2)