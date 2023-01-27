БИПА обыграла Старый Луцк в ярком матче регулярного чемпионата Суперлиги

БИПА обыграла Старый Луцк в ярком матче луцкого бабла регулярного чемпионата Суперлиги — 83:75.

Первая четверть прошла в равной борьбе, но концовка лучше удалась одесситам. Во второй десятиминутке БИПА вновь удачно провела заключительный отрезок, и ушла на большой перерыв с перевесом +10.

Начало третьей четверти хозяевам не задалось, и перевес одесситов вырос до 21 очка. После этого команда Владимира Журжия перехватила инициативу. Старый Луцк сумел сократить отставание до 3 очков в середине последней четверти. Однако одесситы вновь наладили игру и довели матч до победы.

Баскетболисты БИПА показали высокий процент точности трехочковых бросков (64%, 11 удачных попыток из 17-ти). Лучшим игроком матча стал Александр Рябчук, который набрал 24 очка и совершил 7 подборов.

БИПА закрепилась на втором месте Суперлиги, выиграв 12-й матч. Старый Луцк идет седьмым с четырьмя победами.

В следующем поединке БИПА сыграет с Киев-Баскетом, а Старый Луцк — с Прикарпатье-Говерлой. Оба матча состоятся в субботу 28 января.

Суперлига. Регулярный чемпионат

БИПА — Старый Луцк — 83:75 (27:20, 23:20, 13:11, 20:24)

БИПА: Рябчук (24+7 подборов), Ткаченко (13), Кадыгроб (12+5 подборов), Кабацюра (9+8 подборов), Кобец (4+6 передач), Шашков (9), Конев (4), Унгурян (4), Николенко (2), Пестик (2)

Старый Луцк: Е. Коровяков (14+5 подборов), Панфилов (11), Дейна (8), Коцко (7), Рудаков (5), Прозапас (17), Бедлинский (7+5 подборов), Марков (4), Горковенко (2)