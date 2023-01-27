Черкасские Мавпы пропустят матчи бабла Суперлиги в Луцке из-за эпидемии ОРВИ

Баскетбольный клуб Черкасские Мавпы пропустит матчи бабла Суперлиги Украины в Луцке.

Как сообщила Федерация баскетбола Украины, Черкасские Мавпы направили в адрес ФБУ письмо, в котором сообщили об эпидемии ОРВИ в команде, в результате чего клуб попросил о переносе своих матчей в Луцке.

Однако клуб сделали это с нарушением временных рамок, из-за этого Черкасским Мавпам могут засчитать техническое поражение в матче против Прикарпатья-Говерлы и оштрафовать.

Две следующие игры с участием Черкасских Мавп против Политехники-Галичины и клуба БИПА будут перенесены.

Черкасские Мавпы занимают восьмую строчку в турнирной таблице Суперлиги. Сегодня в рамках бабла в Луцке будут сыграны два матча Политехника-Галичина – Киев-Баскет (15:00) и БИПА – Старый Луцк (18:00).