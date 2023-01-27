Политехника-Галичина обыграла Киев-Баскет в Суперлиге

Политехника-Галичина обыграла Киев-Баскет в поединке луцкого бабла Суперлиги — 80:71.

Киевляне выиграли первую четверть и вели в счете перед большим перерывом. Однако Политехника-Галичина сумела переломить ход встречи. Команда Ярослава Зубрицкого улучшила процент попадания трехочковых и надежнее стала играть в защите. Львовяне, проигрывавшие по ходу встречи 13 очков, сумели вырвать победу.

Политехника-Галичина одержала третью кряду победу и отомстила за поражение от киевлян в декабре (75:79). Всего на счету львовян 7 побед и пятая позиция в Суперлиге. Киев-Баскет с 11-ю победами остается на третьем месте.

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В следующем матче Политехника-Галичина сыграет 29 января со Старым Луцком. Киев-Баскет встретится с БИПА 28 января.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Политехника-Галичина — Киев-Баскет — 80:71 (15:26, 16:13, 22:15, 22:17)

Политехника-Галичина: Горобченко (23 + 8 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Бережной (15 + 6 подборов + 3 перехвата), Федчук (11 + 7 передач), Тищенко (7 + 3 передачи), Крамар (3), Станишевский (19 + 7 подборов), Кич (2)

Киев-Баскет: Мусиенко (16), Кисильчук (15+3 передачи), Дубоненко (12+3 передачи), Заплотинский (9+13 подборов + 3 блок-шота), Новиков (7+10 подборов), Кингсби (6+6 передач + 3 перехвата), Юрченко (6)