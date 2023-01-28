Прикарпатье-Говерла обыграла Старый Луцк в матче Суперлиги — 73:71.

Первая четверть прошла в равной борьбе, а далее инициативу перехватила команда Евгения Мурзина. Ивано-франковцы на большой перерыв ушли с перевесом в 15 очков.

Старый Луцк выровнял игру в третьей четверти и практически сравнял счет в заключительной десятиминутке. Хозяева площадки имели шанс перевести матч в овертайм, но не реализовали последнюю атаку.

В составе Прикарпатье-Говерлы лучшим стал Артем Водолазский, набравший 19 очков. У Старого Луцка отличился Олег Рудаков, оформивший дабл-дабл (19 очков и 17 подборов).

Прикарпатье-Говерла добыла шестую победу и занимает шестое место в Суперлиге. Старый Луцк остался на седьмой строчке с четырьмя победами.

Суперлига. Регулярный сезон

Старый Луцк — Прикарпатье-Говерла — 71:73 (17:21, 13:24, 19:15, 22:13)