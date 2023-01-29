Киев-Баскет в напряженном поединке обыграл Прикарпатье-Говерлу

Киев-Баскет обыграл Прикарпатье-Говерлу в напряженном матче регулярного чемпионата Суперлиги — 678:61.

Команды провели равный поединок, поочередно проводя ударные отрезки и вырываясь вперед. Ивано-франковская команда выиграла первую и третью четверть, киевляне успешнее были в двух других.

В заключительном отрезке матча Киев-Баскет сумел надежнее сыграть в обороне и выиграл поединок. Лучшим игроком встречи стал форвард киевлян Игорь Дубоненко, набравший 22 очка.

Киев-Баскет одержал 12-ю победу и остается на третьем месте Суперлиги. Прикарпатье-Говерла с шестью победами идет шестой.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Прикарпатье-Говерла — 67:61 (18:22, 20:12, 13:21, 16:6)

Киев-Баскет: Дубоненко (22), Кисильчук (14 + 5 передач + 4 подбора), Новиков (10), Мусиенко (5 + 5 подборов + 4 передачи), Заплотинский (4 + 9 подборов + 4 передачи + 3 блок-шота), Юрченко (10 + 5 подборов), Кингсби (2)

Прикарпатье-Говерла: Старцев (20 + 6 подборов + 3 передачи), Аврахов (12 + 5 подборов), Чугунов (11 + 7 подборов), Лесик (6 + 10 подборов), Водолазский (5), Лонюк (5), Хрисостомиди (2)