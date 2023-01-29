Политехника-Галичина уверенно обыграла Старый Луцк в последнем матче луцкого бабла в Суперлиге — 82:55.

Первая четверть осталась за хозяевами площадки, но львовяне сумели сократить отставание во второй. А уже после большого перерыва Политехника-Галичина шокировала соперников, разгромив по сумме двух четвертей со счетом 49:16.

MVP матча признали разыгрывающего львовян Михаила Горобченко, который набрал 18 очков, сделал 8 передач, 6 подборов и 6 перехватов (РЭ 29). В составе луцкой команды лучшим стал Евгений Коровяков, набравший 21 очко.

Политехника-Галичина добыла восьмую победу и занимает пятое место в Суперлиге. Старый Луцк с четырьмя победами остался на седьмой строчке.

Львовяне свой следующий матч сыграют 2 февраля против Прикарпатья-Говерлы. Старый Луцк 10 февраля встретится с Запорожьем.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Политехника-Галичина — Старый Луцк — 82:55 (10:21, 23:18, 21:9, 28:7)

Политехника-Галичина: Бережной (20 + 8 подборов + 3 передач), Горобченко (18 + 8 передач + 6 подборов + 6 перехватов), Крамар (9 + 4 передачи), Тищенко (11 + 6 перехватов + 4 передачи), Федчук (6), Станишевский (13), Кич (5 + 5 подборов)

Старый Луцк: Евгений Коровяков (21 + 5 подборов + 5 передач), Рудаков (11 + 9 подборов), Дейна (9), Прозапас (3), Коцько (2 + 6 передач + 4 подбора), Бедлинский (5 + 2 блок-шота), Александр Коровяков (3), Марков (1)