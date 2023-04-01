Центровой БИПЫ Агафонов — MVP игровой недели в Суперлиге

Центровой БИПЫ Андрей Агафонов стал MVP игровой недели в Суперлиге.

Опытный игрок помог своей команде выиграть три из трех матчей недели. В черкасском бабле Агафонов набирал 16.0 очка, 9.0 подбора и 4.0 передачи.

Также определена и символическая пятерка баблов в Черкассах и Днепре. Помимо Агафонова, в нее вошли:

Павел Буренко (Будивельник) — 27.0 очков, 4.0 передачи, 4.0 подбора, 2.0 перехвата;

Би Джей Максвелл (Черкасские Мавпы) — 23.0 очка, 7.3 подбора, 4.7 передачи, 2.0 перехвата;

Максим Закурдаев (Днепр) — 16.0 очка, 7.0 передачи, 3.5 подбора;

Вадим Заплотинский (Киев-Баскет) — 11.7 очка, 6.3 подбора, 2.0 передачи, 1.3 блок-шота.

Чемпионом страны досрочно стал Будивельник. Второе место сейчас занимает Киев-Баскет, который по дополнительным показателям опережает БИПУ.