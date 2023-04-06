Черкасские Мавпы обыграли Прикарпатье-Говерлу в стартовом матче очередного бабла Суперлиги

Черкасские Мавпы обыграли Прикарпатье-Говерлу в стартовом матче ивано-франковского бабла Суперлиги — 66:56.

Мавпы лучше провели первую четверть, но хозяева площадки успешнее отыграли во второй. После большого перерыва черкасская команда сделала мощный рывок, который стал решающим в матче.

Центровой Мавп Сергей Скира стал MVP матча, оформив дабл-дабл — на его счету 14 очков и 12 подборов (РЭ 22). У Прикарпатья-Говерлы лучшим стал Сергей Старцев, набравший 20 очков.

Обе команды проведут свои последние поединки регулярного сезона Суперлиги против Старого Луцка. Мавпы сыграют в пятницу 7 апреля, а Прикарпатье-Говерла — 8 апреля.

Суперлига. Регулярный сезон

Черкасские Мавпы — Прикарпатье-Говела — 66:56 (18:11, 12:22, 23:7, 13:16)

Черкасские Мавпы: Максвелл (15 + 8 подборов + 5 передач + 2 блок-шота), Скира (14 + 12 подборов), Липовцев (12), Руслов (9), Кузнецов (3), Назаренко (8), Рид (5 + 6 подборов)

Прикарпатье-Говерла: Старцев (20 + 4 подбора + 3 передачи), Лесик (10 + 5 подборов), Аврахов (5 + 6 подборов + 4 передачи), Чугунов (3 + 8 подборов + 4 передачи), Дроздов (2), Хрисостомиди (8), А. Тимофейчук (7), М. Тимофейчук (1), Водолазский (0 + 4 подбора)