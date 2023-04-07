БИПА обыграла Запорожье и осталась в борьбе за медали Суперлиги

Одесская БИПА добыла важную победу над Запорожьем в рамках киевского бабла Суперлиги — 61:54.

Первая половина встречи осталась за Запорожьем — 34:32. После перерыва одесситы провели ряд атак из-за дуги, которые стали катализатором победы, которая позволила БИПЕ остаться в борьбе за медали.

Самым результативным игроком БИПЫ стал Александр Рябчук — 15 очков. У Запорожья 16 очков набрал Роман Морозов.

Также сегодня в Суперлиге пройдут два матча — Черкасские Мавпы сыграют с Старым Луцком, а Киев-Баскет с Днепром.

Суперлига. Регулярный чемпионат

БИПА — Запорожье — 61:54 (18:22, 14:12, 19:13, 10:7)

БИПА: Рябчук (15+5 подборов + 6 перехватов), Ткаченко (11+8 подборов), Агафонов (10+6 подборов + 6 передач), Унгурян (8+8 подборов), Шашков (7), Кабацюра (6+6 передач), Кадигроб (2), Конев (2)

Запорожье: Морозов (16), Буц (14+11 подборов – 9 потерь), Быков (11+6 передач – 7 потерь), Тельчаров (10) Покоенко (3)