Будивельник одержал уверенную победу над Политехникой-Галичиной в Суперлиге

Будивельник одержал уверенную победу над Политехникой-Галичиной в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги — 89:73.

Киевляне были сильнее в каждой четверти матча. Столичная команда в четвертый раз в сезоне обыграла львовян.

MVP матча признан разыгрывающий Будивельника Павел Буренко, который набрал 17 очков, 7 подборов и 2 перехвата (РЭ 28). Лучшим в составе Политехники стал Александр Тищенко, набравший 18 очков (РЭ 17).

В следующем матче Будивельник сыграет с БИПа 8 апреля. Политехника-Галичина в этот же день встретится с Днепром.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Политехника-Галичина — Будивельник 73:89 (20:25, 14:19, 23:26, 16:19)

Политехника-Галичина: Тищенко (18 + 8 подборов), Бережной (17 + 8 подборов), Федчук (12), Горобченко (7 + 11 передач), Крамар (2), Ожегов (9 + 4 подбора), Станишевский (5), Бартоломеев (3 + 4 подбора)

Будивельник: Конев (20 + 4 передачи), Буренко (17 + 7 передач + 5 подборов), Никитин (13 + 5 подборов + 4 передачи), Сандул (7 + 13 подборов), Кабанов (5 + 5 подборов), Приймак (11 + 7 подборов), Кольченко (11 + 5 передач + 4 подбора), Зайцев (5)