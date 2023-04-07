Суперлига. Черкасские Мавпы завершили сезон победой над Старым Луцком

Черкасские Мавпы стали первой командой, которая завершила сезон в Суперлиге.

В своем заключительном матче регулярного чемпионата Мавпы переиграли Старый Луцк — 74:67. Интрига в поединке держалась до последней четверти, где хозяевам удалось совершить победный рывок.

Лучшим игроком встречи стал Би Джей Максвелл. Баскетболист Мавп за поединок набрал 26 очков, пять подборов, пять ассистов и четыре перехвата.

С девятью победами и 23 поражениями Черкасские Мавпы заняли седьмое место в Суперлиге. У Старого Луцка осталась одна игра «регулярки» — против Прикарпатья-Говерлы.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы — Старый Луцк — 74:67 (12:18, 21:12, 16:19, 25:18)

Мавпы: Максвелл (26), Скира (15), Липовцев (11), Кузнецов (10), Руслов (6), Назаренко (4), Рид (2)

Старый Луцк: Коцько (26 + 8 подборов), Панфилов (10), Глушко (9), Алтухов (7), Прозапас (6), Коровяков (4), Дейна (3), Бедлинский (2)