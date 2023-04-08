Будивельник в напряженном поединке обыграл БИПА

Будивельник обыграл БИПА в домашнем бабле Суперлиги — 85:81.

Начало встречи было за киевлянами, которые добились перевеса в 14 очков. Однако БИПА быстро вернулась в игру, проведя отрезок 8:0.

В дальнейшем на площадке завязалась равная борьба, команды поочередно выходили вперед на несколько очков. Концовка матча осталась за киевлянами, которые одержали 30-ю победу в сезоне.

Будивельник ранее гарантировал себе чемпионство. В следующем матче команда Дмитрия Забирченко сыграет с Киев-Баскетом 9 апреля.

БИПА ухудшила свои шансы на серебряные награды. Одесская команда в воскресенье сыграет с Днепром.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Будивельник — БИПА 85:81 — (23:17, 22:23, 18:20, 22:21)

Будивельник: Кабанов (8), Буренко (17+8 передач), Сандул (15+9 подборов), Кольченко (24+5 подборов), Конев (8), Никитин (12), Приймак (1)

БИПА: Унгурян (15), Ткаченко (4), Рябчук (7+9 передач), Агафонов (29+10 подборов), Кадыгроб (7+5 подборов), Кабацюра (15+5 передач), Шашков (4)