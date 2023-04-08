Суперлига. Днепр обыграл Политехнику-Галичину, Старый Луцк уступил Прикарпатью-Говерле

Игровой день в Суперлиге завершился двумя поединками.

Днепр продолжил борьбу за серебро, обыграв Политехнику-Галичину — 78:69. Для того, чтобы добыть второе место в сезоне, Днепру в заключительной игре необходимо победить БИПУ.

Старый Луцк в последней игре чемпионата уступил Прикарпатью-Говерле — 64:69. Лучане завершили сезон на восьмом месте, а Говерла стала шестой, выиграв 10 матчей за чемпионат.

Суперлига 2022/23 завершится завтра, 9 апреля. Чемпионом страны стал Будивельник.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Старый Луцк — Прикарпатье-Говерла — 64:69 (17:22, 14:19, 22:11, 11:17)

Политехника-Галичина — Днепр — 69:78 (21:18, 16:20, 16:23, 16:17)