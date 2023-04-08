Суперлига. Днепр в центральном матче игрового дня победил Киев-Баскет

Днепр в центральном матче игрового дня Суперлиги победил Киев-Баскет — 81:65.

Киевский клуб не сумел выиграть ни одной четверти в матче. Решающей в матче стала заключительная 10-минутка, которая осталась за Днепром (28:16).

Победа в матче позволяет Днепру оставить Киев-Баскет позади в борьбе за серебро – у Днепра и БИПЫ теперь 52 очка, у Киев-Баскета – 51. В сезонной серии команды обменялись двумя победами, но по разнице очков преимущество в личных встречах у Днепра.

Завтра, 8 апреля, Киев-Баскет сыграет с Запорожьем. Днепр в этот же день встретится с Политехникой-Галичиной.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Днепр — 65:81 (16:19, 18:18, 15:16, 16:28)

Киев-Баскет: Кингсби (24), Кисильчук (17), Мусиенко (8 + 7 подборов), Новиков (6 + 6 подборов), Дубоненко (5), Заплотинский (3 + 5 подборов), Кошеватский (1), Юрченко (1)

Днепр: Закурдаев (27 + 5 передач), Тимофеенко (13 + 8 подборов), Загреба (12 + 7 подборов), Вильховецкий (10), Бондарчук (10 + 9 подборов), Тарасенко (7 + 6 подборов), Сорочан (2)