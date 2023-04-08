Суперлига. Киев-Баскет добыл победу над Запорожьем

Киев-Баскет победил Запорожье в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги — 83:58.

Коллектив Дмитрия Щиглинского забрал первую половину встречи с преимуществом в два очка. Однако киевляне сумели переломить ход матча после перерыва, уверенно триумфовав в третьей и четвертой четвертях.

Лучшим игроком матча у киевлян стал форвард Вадим Заплотинский, у которого 12 очков, 5 подборов и 3 перехвата. У Запорожья стоит отметить капитана команды Романа Морозова, набравшего 20 очков.

Киев-Баскет будет закрывать сезон в воскресенье, 9 апреля, матчем против Будивельника. Запорожье в последней игре сезона сыграет с Политехникой-Галичиной.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Запорожье — Киев-Баскет — 58:83 (16:12, 19:21, 12:26, 11:24)

Запорожье: Морозов (20 + 8 подборов — 4 потери), Буц (11 + 8 подборов), Быков (10 + 6 передач + 6 подборов — 9 потерь), Климанов (9), Леднев (5 + 6 подборов + 2 перехвата), Компаниец (3)

Киев-Баскет: Заплотинский (12 + 5 подборов + 3 перехвата), Фреш-Стаханов (12 + 9 подборов), Кингсби (11 + 4 передачи), Дубоненко (11 + 4 передачи), Новиков (11 + 5 подборов), Мусиенко (9 + 8 подборов + 4 передачи), Юрченко (7), Кошеватский (4 — 3 потери), Кисильчук (4 + 4 передачи), Швец (2)