Защитник Днепра Закурдаев — лучший игрок марта в Суперлиге

Защитник Днепра Максим Закурдаев признан лучшим игроком марта в Суперлиге.

По итогам опроса болельщиков, капитанов команд и представителей ФБУ Максим набрал 13 баллов. На втором месте расположился Андрей Агафонов (БИПА, 11 баллов). Вадим Заплотинский (Киев-Баскет), Максим Сандул (Будивельник) и Антон Буц (Запорожье) дополнили пятерку лучших.

В марте команда Закурдаева выиграла девять из десяти поединков в Суперлиге. Защитник набирал в среднем 15.6 очка, 4.4 подбора, 4.1 передачи и 2.1 перехвата (РЭ 20.4). Половина его трехочковых бросков была успешной при 5,2 попытки в среднем за матч. Защитник признавался MVP игровой недели по итогам двух баблов во Львове и Киеве.

Днепр ведет борьбу за серебряные награды в Суперлиге, набрав с БИПА равное количество очков — по 52. В субботу 8 апреля днепряне сыграют с Политехникой-Галичиной.