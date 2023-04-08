Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Баскетбол

Защитник Днепра Закурдаев — лучший игрок марта в Суперлиге

Максим Закурдаев, фото — fbu.ua

Защитник Днепра Максим Закурдаев признан лучшим игроком марта в Суперлиге.

По итогам опроса болельщиков, капитанов команд и представителей ФБУ Максим набрал 13 баллов. На втором месте расположился Андрей Агафонов (БИПА, 11 баллов). Вадим Заплотинский (Киев-Баскет), Максим Сандул (Будивельник) и Антон Буц (Запорожье) дополнили пятерку лучших.

В марте команда Закурдаева выиграла девять из десяти поединков в Суперлиге. Защитник набирал в среднем 15.6 очка, 4.4 подбора, 4.1 передачи и 2.1 перехвата (РЭ 20.4). Половина его трехочковых бросков была успешной при 5,2 попытки в среднем за матч. Защитник признавался MVP игровой недели по итогам двух баблов во Львове и Киеве.

Днепр ведет борьбу за серебряные награды в Суперлиге, набрав с БИПА равное количество очков — по 52. В субботу 8 апреля днепряне сыграют с Политехникой-Галичиной.

Источник: sportarena.com

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Баскетбол