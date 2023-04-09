БИПА стала бронзовым призером Суперлиги, обыграв Днепр

БИПА завоевала бронзовые медали Суперлиги 2022/23.

В решающем матче одесский клуб драматически обыграл Днепр — 82:78. Ключевым стало преимущество одесской команды на подборах и в количестве реализованных штрафных бросков.

Лучшим игроком последнего матча сезона стал опытный центровой БИПЫ Андрей Агафонов, в активе которого 20 очков и 10 подборов.

БИПА стала обладателем бронзовых медалей Суперлиги. Серебро досталось Днепру, а чемпионский титул — Будивельнику, который за сезон потерпел лишь одно поражение.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр — БИПА — 78:82 (18:21, 20:19, 23:23, 17:19)

Днепр: Закурдаев (20 + 6 передач), Бондарчук (14 + 4 подбора), Тимофеенко (12), Тарасенко (12 + 4 подбора), Сыпало (10 + 4 подбора + 2 перехвата), Джерихов (7 + 4 передачи), Шкода (3 + 5 передач)

БИПА: Агафонов (20 + 10 подборов + 3 блок-шота), Унгурян (17 + 6 передач), Рябчук (12 + 5 подборов + 4 передачи), Кабацюра (11), Кадыгроб (10 + 6 подборов), Ткаченко (6 + 5 подборов), Конев (5)