Форвард Будивельника Конев — MVP сезона в Суперлиге

Форвард столичного Будивельника Владимир Конев признан MVP сезона в Суперлиге.

33-летний игрок стал основным игроком Будивельника в текущем сезоне. Всего на счету Конева 31 матч за киевскую команду.

В среднем за игру форвард набирал 15,2 очка, 6,6 подбора и 3,4 передачи. Кроме того, Конев стал четвертым по результативности игроком чемпионата, а также вошел в топ-10 по подборам и в топ-5 по рейтингу эффективности.

Будивельник досрочно стал чемпионом Украины, добыв 31 победу в 32 матчах регулярного чемпионата. В заключительной игре сезона команда Дмитрия Забирченко в дерби переиграла Киев-Баскет.