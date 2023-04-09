Суперлига. Будивельник четвертый раз за сезон обыграл Киев-Баскет

Будивельник завершил сезон Суперлиги победой над Киев-Баскет — 90:69.

На большой перерыв команды ушли со счетом 49:44 в пользу Будивельника. После паузы гости сумели уйти в серьезный отрыв благодаря рывку 12:0 и уверенно довели встречу до победы.

Для команды Дмитрия Забирченко победа над Киев-Баскетом стала четвертой в сезоне. Лучшим игроком встречи стал Владимир Конев, на счету которого 18 очков и 15 подборов.

Будивельник завершил сезон с 31 победой в 32 матчах, став чемпионом страны. Судьба Киев-Баскета решится в матче Днепра и БИПЫ. В случае поражения одесситов, киевляне получат бронзовые медали. Если же БИПА обыграет Днепр, то Киев-Баскет завершит сезон без наград.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Будивельник — 69:90 (25:33, 19:16, 8:25, 17:16)

Киев-Баскет: Кингсби (23), Мусиенко 9), Дубоненко (8), Новиков (8), Заплотинский (7), Юрченко (8), Кисильчук (4), Фреш-Стаханов (2)

Будивельник: Буренко (27+6 передач), Конев (18+15 подборов + 5 передач), Никитин (17+5 подборов), Приймак (11+8 подборов), Сандул (8+9 подборов), Кабанов (3), Сафонов (2), Хижняк (2), Хохоник (2)