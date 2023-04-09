Запорожье обыграло Политехнику-Галичину в своем последнем матче сезона

В своем последнем матче регулярного чемпионата Суперлиги львовская Политехника-Галичина уступила Запорожью – 72:76.

Запорожье уверенно выиграло первую половину матча с отрывом в 12 очков. Однако после перерыва, за счет удачных дальних бросков, львовяне сравняли счет. И все же в заключительные минуты запорожская команда бросала точнее и вырвала победу.

Лучшими в составе Запорожья стали Роман Морозов (25 очков) и Антон Буц (20 очков + 15 подборов).

Политехника-Галичина завершила сезон на пятом месте турнирной таблицы с 15 победами в 32 матчах, тогда как Запорожье стало последним, выиграв всего четыре игры в сезоне.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Политехника-Галичина — Запорожье — 72:76 (15:17, 14:24, 20:13, 23:22)

Политехника-Галичина: Ожегов (7), Федчук (12), Станишевский (12 + 7 подборов), Тищенко (11 + 7 подборов), Горобченко (11 + 8 подборов) – старт; Кич (15 + 7 подборов + 6 передач), Бартоломеев (2), Крамар (2)

Запорожье: Буц (20 + 15 подборов), Быков (9 + 11 подборов), Леднев (10), Морозов (25 + 7 подборов), Тельчаров (3) – старт; Покоенко (5), Климанов (4+6 подборов)